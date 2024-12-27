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Имеют ли право плательщики с местонахождением на ВОТ не платить единый взнос за себя

23:30, 27 декабря 2024
Стало известно, имеют ли право не начислять, не исчислять и не уплачивать единый взнос за себя плательщики единого взноса с местонахождением или местожительством на временно оккупированной территории.
Имеют ли право плательщики с местонахождением на ВОТ не платить единый взнос за себя
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области рассказало, имеют ли право не начислять, не исчислять и не платить единый взнос за себя плательщики единого взноса с местонахождением или местожительством на временно оккупированной территории Украины.

Пунктами 1 и 4 ч. 2 ст.6 Закона от 8.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями установлено, что плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, перечень которых определен ч. 1 ст. 4 Закона №2464, обязаны своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос, представлять отчетность, в том числе об основном месте работы работника, о начислении единого взноса в размерах, определенных в соответствии с Законом №2464, в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единому налогу) в налоговый орган по основному месту учета плательщика единого взноса в сроки и порядке, установленные Налоговым кодексом Украины.

Согласно изменениям, внесенным Законом от 1.07.2021 №1617-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об администрировании налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» (вступил в силу 21.112. ), п. 9-3 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона №2464 изложены в новой редакции:

Временно на период действия особого правового режима, определенного Законом от 15.04.2014 г. №1207 «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» с изменениями и дополнениями для целей Закона №1207:

  • останавливается применение к плательщикам единого взноса с местонахождением (местом проживания) на временно оккупированной территории Украины норм ст. 25 и 26 Закона №2464, которыми определены меры воздействия, взыскания и ответственность за нарушение Закона №2464;
  • плательщики единого взноса с местонахождением (местом проживания) на временно оккупированной территории Украины освобождаются от исполнения обязанностей, определенных ст. 6 Закона №2464.

Плательщики имеют право на добровольную уплату единого взноса, предусмотренного Законом №2464, в порядке, определенном Кабинетом министров.

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона №1207 административный предел между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины определяется КМУ.

Постановлением КМУ от 06.12.2022 №1364 установлено, что Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующий Список территорий утвержден приказом Минреинтеграции от 22.12.2022 №309 с изменениями и дополнениями.

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