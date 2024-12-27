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Господарський суд Одеської області повідомив про наявність 7 вакантних посад

20:28, 27 грудня 2024
Суд шукає секретаря судового засідання, судового розпорядника та низку спеціалістів.
Господарський суд Одеської області повідомив про наявність 7 вакантних посад
Фото: od.arbitr.gov.ua
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Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявні вакантні посади.

Серед яких:

  1. Спеціаліст аналітично-інформаційного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  2. Спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  3. Спеціаліст статистичного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  4. Спеціаліст відділу управління персоналом (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  5. Головний консультант (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  6. Судовий розпорядник (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  7. Секретар судового засідання (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

Посади державної служби категорії «В» на період дії воєнного стану.

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ вимогою для усіх вакансій є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (офіційний документ, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, який засвідчує рівень володіння державною мовою).

«За додатковою інформацією звертайтесь до відділу управління персоналом: за номером телефону: (0482) 307-956  на електронну пошту: [email protected]», - додали у суді.

Раніше ми писали, що у Вищій раді правосуддя з’явилася вакантна посада.

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Одеса вакансії

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