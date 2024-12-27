Господарський суд Одеської області повідомив про наявність 7 вакантних посад

20:28, 27 грудня 2024
Суд шукає секретаря судового засідання, судового розпорядника та низку спеціалістів.
Фото: od.arbitr.gov.ua
Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявні вакантні посади.
Серед яких:
- Спеціаліст аналітично-інформаційного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
- Спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
- Спеціаліст статистичного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
- Спеціаліст відділу управління персоналом (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
- Головний консультант (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
- Судовий розпорядник (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
- Секретар судового засідання (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
Посади державної служби категорії «В» на період дії воєнного стану.
ОБОВ’ЯЗКОВОЮ вимогою для усіх вакансій є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (офіційний документ, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, який засвідчує рівень володіння державною мовою).
«За додатковою інформацією звертайтесь до відділу управління персоналом: за номером телефону: (0482) 307-956 на електронну пошту: [email protected]», - додали у суді.
Раніше ми писали, що у Вищій раді правосуддя з’явилася вакантна посада.
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