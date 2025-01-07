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В Одесі командира однієї з військових частин підозрюють у стягнені «данини» з бойових виплат підлеглих

15:58, 7 січня 2025
За інформацією слідства, у такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень.
В Одесі командира однієї з військових частин підозрюють у стягнені «данини» з бойових виплат підлеглих
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Правоохоронці оголосили підозру командиру однієї з військових частин. Як повідомили у поліції Одеської області, правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки.

«Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій», - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, у такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень.

Затримали чоловіка під час отримання «данини» за грудень в розмірі 41 тисячі гривень.

Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання.

«У якості речових доказів слідчі вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника», - повідомили у поліції.

Посадовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Згідно з чинним законодавством, йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

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СБУ поліція Одеса військовослужбовці

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