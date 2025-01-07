В Одессе командира одной из воинских частей подозревают во взыскании «дани» с боевых выплат подчиненных

По информации следствия, таким образом, с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен.

Правоохранители объявили подозрение командиру одной из воинских частей. Как сообщили в полиции Одесской области, правоохранители установили, что руководитель требовал у подчиненных 30% с дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя якобы потребностями воинской части, в том числе на ремонт техники.

«Тем, кто отказывался платить, должностное лицо угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий», - говорится в сообщении.

По информации следствия, таким образом, с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен.

Задержали мужчину во время получения «дани» за декабрь в размере 41 тысячи гривен.

Следователи провели санкционированные обыски в автомобиле фигуранта и по месту его проживания.

«В качестве вещественных доказательств следователи изъяли последний противоправный денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты злоумышленника», - сообщили в полиции.

Должностное лицо задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании собранных доказательств ему уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о требовании и получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения.

Согласно действующему законодательству, ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.