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Убытки в более 600 тысяч гривен на ремонте вентиляции в школе – сообщено о подозрении начальнику управления образования

19:18, 7 января 2025
Начальник управления образования Святошинского района может получить до 6 лет за решеткой.
Убытки в более 600 тысяч гривен на ремонте вентиляции в школе – сообщено о подозрении начальнику управления образования
Фото: Киевская городская прокуратура
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Начальника управления образования Святошинской районной государственной администрации Киева подозревают в злоупотреблении властью при ремонте вентиляции в одной из школ района. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В октябре 2021 года управление образования заключило договор с подрядчиком на ремонт вентиляционной системы школы стоимостью более 3 млн гривен. Однако, по данным следствия, начальник управления согласовал смету с завышенными ценами на материалы, хотя управление не провело надлежащего анализа рыночной стоимости.

Из-за этого столичный бюджет потерял более 600 тыс. гривен.

Подозреваемому инкриминируют злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.

По этой статье предусмотрено: лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, лишение права занимать определенные должности до 3 лет, штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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прокуратура Киев подозреваемый школа

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