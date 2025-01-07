Практика судов
  1. В мире

Искусственный интеллект может создать цифровую копию личности человека всего за 2 часа

15:40, 7 января 2025
Исследователи из Google и Стэнфордского университета создали копии ИИ 1052 человек на основе двухчасовых интервью.
Искусственный интеллект может создать цифровую копию личности человека всего за 2 часа
Источник фото: govtech.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследователи обнаружили, что двухчасовой разговор с моделью искусственного интеллекта (ИИ) – это все, что нужно, чтобы создать точную копию чьей-то личности. Об этом пишет Live Science.

Как отмечается, исследователи из Google и Стэнфордского университета создали «агентов моделирования» – по сути, копии искусственного интеллекта – 1052 человек на основе двухчасовых интервью с каждым участником. Эти интервью были использованы для обучения генеративной модели искусственного интеллекта, разработанной для имитации человеческого поведения.

Чтобы оценить точность реплик искусственного интеллекта, каждый участник прошел два раунда личностных тестов, социальных опросов и логических игр, а затем их попросили повторить процесс через две недели. Когда реплики искусственного интеллекта прошли те же тесты, они совпали с ответами их человеческих аналогов с точностью 85%.

Несмотря на то, что агенты искусственного интеллекта точно отражали своих аналогов-людей во многих сферах, их точность зависела от задач. Они показали особенно хорошие результаты в повторении ответов на личные опросы и определении социальных установок, но были менее точными в прогнозировании поведения в интерактивных играх, связанных с принятием экономических решений. Исследователи объяснили, что искусственному интеллекту обычно трудно выполнять задачи, включающие социальную динамику и контекстные нюансы.

По словам исследователей, эта технология может позволить изучать аспекты человеческого поведения способами, которые раньше были непрактичны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Сами по себе возражения о наличии у заявителя права на выплату единовременного пособия не свидетельствуют о существовании спора о праве – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что установление факта пребывания на иждивении отца до смерти последнего необходимо заявителю для выплаты единовременного денежного пособия, и заявитель не имеет другой возможности получить документ, удостоверяющий такой факт, поэтому обратился в суд в порядке отдельного производства.

За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко

Комитет назвал дискуссионным вопрос возвращения уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.

За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду