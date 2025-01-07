Искусственный интеллект может создать цифровую копию личности человека всего за 2 часа

Исследователи из Google и Стэнфордского университета создали копии ИИ 1052 человек на основе двухчасовых интервью.

Источник фото: govtech.com

Исследователи обнаружили, что двухчасовой разговор с моделью искусственного интеллекта (ИИ) – это все, что нужно, чтобы создать точную копию чьей-то личности. Об этом пишет Live Science.

Как отмечается, исследователи из Google и Стэнфордского университета создали «агентов моделирования» – по сути, копии искусственного интеллекта – 1052 человек на основе двухчасовых интервью с каждым участником. Эти интервью были использованы для обучения генеративной модели искусственного интеллекта, разработанной для имитации человеческого поведения.

Чтобы оценить точность реплик искусственного интеллекта, каждый участник прошел два раунда личностных тестов, социальных опросов и логических игр, а затем их попросили повторить процесс через две недели. Когда реплики искусственного интеллекта прошли те же тесты, они совпали с ответами их человеческих аналогов с точностью 85%.

Несмотря на то, что агенты искусственного интеллекта точно отражали своих аналогов-людей во многих сферах, их точность зависела от задач. Они показали особенно хорошие результаты в повторении ответов на личные опросы и определении социальных установок, но были менее точными в прогнозировании поведения в интерактивных играх, связанных с принятием экономических решений. Исследователи объяснили, что искусственному интеллекту обычно трудно выполнять задачи, включающие социальную динамику и контекстные нюансы.

По словам исследователей, эта технология может позволить изучать аспекты человеческого поведения способами, которые раньше были непрактичны.

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