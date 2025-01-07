Штучний інтелект може створити цифрову копію особистості людини лише за 2 години

Дослідники з Google і Стенфордського університету створили копії ШІ 1052 осіб на основі двогодинних інтерв’ю.

Джерело фото: govtech.com

Дослідники виявили , що двогодинна розмова з моделлю штучного інтелекту (ШІ) — це все, що потрібно, щоб створити точну копію чиєїсь особистості. Про це пише Live Science.

Як зазначається, дослідники з Google і Стенфордського університету створили «агентів моделювання» — по суті, копії штучного інтелекту — 1052 осіб на основі двогодинних інтерв’ю з кожним учасником. Ці інтерв’ю були використані для навчання генеративної моделі штучного інтелекту, розробленої для імітації людської поведінки.

Щоб оцінити точність реплік штучного інтелекту, кожен учасник пройшов два раунди особистісних тестів, соціальних опитувань і логічних ігор, а потім їх попросили повторити процес через два тижні. Коли репліки штучного інтелекту пройшли ті самі випробування, вони збіглися з відповідями їхніх людських аналогів з точністю 85%.

Незважаючи на те, що агенти штучного інтелекту точно віддзеркалювали своїх аналогів-людей у ​​багатьох сферах, їхня точність залежала від завдань. Вони показали особливо хороші результати у повторенні відповідей на особисті опитування та визначенні соціальних установок, але були менш точними у прогнозуванні поведінки в інтерактивних іграх, пов’язаних з прийняттям економічних рішень. Дослідники пояснили, що штучному інтелекту зазвичай важко виконувати завдання, які включають соціальну динаміку та контекстуальні нюанси.

За словами дослідників, ця технологія може дозволити вивчати аспекти людської поведінки способами, які раніше були непрактичними.

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