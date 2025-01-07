Подружжя німців вбило двох українок, бо хотіло забрати собі дитину – суд у Німеччині почав слухати справу

Як зʼясувалося, німкеня спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх.

Фото: welt.de

У земельному суді німецького Мангейма розпочався процес проти подружжя, яке звинувачується у вбивстві українки та її матері з метою привласнити п'ятитижневу дитину. Про це повідомляє радіо SWR та Spiegel.

На початку суду обвинувачені, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік, визнали свою провину через заяви, які зачитали їхні адвокати. Вони висловили каяття за скоєне.

За версією прокуратури, подружжя з Зандгаузена, поблизу Гейдельберга, давно мріяло про спільну дитину, яку вирішили здобути насильницьким шляхом. Для цього жінка приєдналася до групи підтримки українських біженців у Telegram, де познайомилася з 27-річною жінкою, яка шукала допомоги з перекладом перед пологами.

Мати, бабуся та немовля на момент злочину перебували в притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар. Вбивство сталося в березні минулого року, коли пара напоїла бабусю та її доньку заспокійливим, а потім вбила їх. Після цього вони забрали немовля.

Дитина, яка зараз перебуває в Україні зі своєю тіткою, є співпозивачем у суді. Тітка, сестра вбитої, взяла дитину під опіку минулого літа. Зараз дівчинці близько десяти місяців.

Процес триватиме дев’ять днів, а вирок може бути оголошений 21 лютого.

Як відомо, у німецькому Гоккенгаймі знайшли мертвою 27-річну біженка з України. Тіло дівчини зі слідами насильства на березі Рейну виявив випадковий перехожий. Немовля загиблої знайшли тільки трохи згодом. Пізніше в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм правоохоронці знайшли тіло 51-річної Марини Стеценко, яка є бабусею дитини.

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