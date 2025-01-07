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Супруги немцев убили двух украинок, потому что хотели забрать себе ребенка – суд в Германии начал слушать дело

15:24, 7 января 2025
Как выяснилось, немка специально искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram, чтобы поддержать их.
Супруги немцев убили двух украинок, потому что хотели забрать себе ребенка – суд в Германии начал слушать дело
Фото: welt.de
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В земельном суде немецкого Мангейма начался процесс против супругов, которые обвиняются в убийстве украинки и ее матери с целью присвоить пятинедельного ребенка. Об этом сообщает радио SWR и Spiegel.

В начале суда обвиняемые, 45-летняя женщина и ее 43-летний мужчина, признали свою вину через заявления, которые зачитали их адвокаты. Они выразили раскаяние за содеянное.

По версии прокуратуры, супруги из Зандхаузена, вблизи Гейдельберга, давно мечтали об общем ребенке, которого решили получить насильственным путем. Для этого женщина присоединилась к группе поддержки украинских беженцев в Telegram, где познакомилась с 27-летней женщиной, которая искала помощи с переводом перед родами.

Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар. Убийство произошло в марте прошлого года, когда пара напоила бабушку и ее дочь успокоительным, а затем убила их. После этого они забрали младенца.

Ребенок, который сейчас находится в Украине со своей тетей, является соистцом в суде. Тетя, сестра убитой, взяла ребенка под опеку прошлым летом. Сейчас девочке около десяти месяцев.

Процесс продлится девять дней, а приговор может быть объявлен 21 февраля.

Как известно, в немецком Хоккенхайме нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий. Младенца погибшей нашли только чуть позже.  Позже в озере вблизи села Бад-Мингольсхайм правоохранители нашли тело 51-летней Марины Стеценко, которая является бабушкой ребенка.

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