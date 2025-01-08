В Минздраве обнародовали телефоны для консультаций в рамках реформы МСЭК

Получить консультацию можно ежедневно.

Источник фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало номера горячих линий для поддержки граждан в рамках реформы системы оценивания повседневного функционирования, заменяющей МСЭК.

Получить консультацию можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по следующим номерам:

0 800 505 201 – общая горячая линия Минздрава по вопросам сферы здравоохранения.

0 800 60 20 19 — специализированная линия по вопросам внедрения реформы МСЭК, новой системы оценивания и работы электронной системы по оценке повседневного функционирования лица.

Кроме того, в Минздраве сообщили о ресурсах для специалистов:

Также в Минздраве сообщили процедуру обжалования решения экспертной команды, которая заменила МСЭК.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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