Нардеп Тарас Тарасенко предложил создать в Верховной Раде комиссию национального диалога

По его словам, это должна быть открытая платформа, где каждый украинский сможет предложить свои идеи и решения.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Тарас Тарасенко предложил создать в парламенте комиссию национального диалога. Об этом он рассказал в статье для «Интерфакс-Украина».

По его словам, необходимо сформировать «победную стратегию», основной целью которой будет развитие украинской нации.

Нардеп отметил важность работы над этой стратегией, включающей:

признание и публичная коммуникация о том, что прекращение боевых действий в формате подписания соглашений о безопасности — это лишь продолжение пути борьбы за сохранение и развитие Украины;

признание факта опасности империалистических посягательств РФ и продолжение гибридной агрессии на украинскую государственность;

единство украинцев;

развитие человеческого капитала – образование, наука, стартапы, предпринимательство;

изменения государственного управления через построение эффективного проектного менеджмента и открытую вовлеченность общественного общества в принятие решений с минимизацией политического влияния.

Тарас Тарасенко отметил, что первым шагом на пути построения победной стратегии является создание в Верховной Раде комиссии, которая может инициировать национальный диалог, объединяющий экспертов, общественность и власть для формирования общегосударственного видения победной стратегии.

«Это должна быть открытая платформа, где каждый украинец сможет предложить свои идеи и решения», - подчеркнул нардеп.

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