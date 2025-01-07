Нардеп Тарас Тарасенко предложил создать в Верховной Раде комиссию национального диалога

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Тарас Тарасенко предложил создать в парламенте комиссию национального диалога. Об этом он рассказал в статье для «Интерфакс-Украина».
По его словам, необходимо сформировать «победную стратегию», основной целью которой будет развитие украинской нации.
Нардеп отметил важность работы над этой стратегией, включающей:
Тарас Тарасенко отметил, что первым шагом на пути построения победной стратегии является создание в Верховной Раде комиссии, которая может инициировать национальный диалог, объединяющий экспертов, общественность и власть для формирования общегосударственного видения победной стратегии.
«Это должна быть открытая платформа, где каждый украинец сможет предложить свои идеи и решения», - подчеркнул нардеп.
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