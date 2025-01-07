Практика судов
  1. В Украине

Нардеп Тарас Тарасенко предложил создать в Верховной Раде комиссию национального диалога

15:06, 7 января 2025
По его словам, это должна быть открытая платформа, где каждый украинский сможет предложить свои идеи и решения.
Нардеп Тарас Тарасенко предложил создать в Верховной Раде комиссию национального диалога
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Тарас Тарасенко предложил создать в парламенте комиссию национального диалога. Об этом он рассказал в статье для «Интерфакс-Украина».

По его словам, необходимо сформировать «победную стратегию», основной целью которой будет развитие украинской нации.

Нардеп отметил важность работы над этой стратегией, включающей:

  • признание и публичная коммуникация о том, что прекращение боевых действий в формате подписания соглашений о безопасности — это лишь продолжение пути борьбы за сохранение и развитие Украины;
  • признание факта опасности империалистических посягательств РФ и продолжение гибридной агрессии на украинскую государственность;
  • единство украинцев;
  • развитие человеческого капитала – образование, наука, стартапы, предпринимательство;
  • изменения государственного управления через построение эффективного проектного менеджмента и открытую вовлеченность общественного общества в принятие решений с минимизацией политического влияния.

Тарас Тарасенко отметил, что первым шагом на пути построения победной стратегии является создание в Верховной Раде комиссии, которая может инициировать национальный диалог, объединяющий экспертов, общественность и власть для формирования общегосударственного видения победной стратегии.

«Это должна быть открытая платформа, где каждый украинец сможет предложить свои идеи и решения», - подчеркнул нардеп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Верховная Рада Украины Парламент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Сами по себе возражения о наличии у заявителя права на выплату единовременного пособия не свидетельствуют о существовании спора о праве – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что установление факта пребывания на иждивении отца до смерти последнего необходимо заявителю для выплаты единовременного денежного пособия, и заявитель не имеет другой возможности получить документ, удостоверяющий такой факт, поэтому обратился в суд в порядке отдельного производства.

За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко

Комитет назвал дискуссионным вопрос возвращения уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.

За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду