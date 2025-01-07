Нацбанк обязал брокеров зарегистрироваться в Реестре страховых посредников

НБУ ввел реестр для страховых и перестраховочных брокеров, где они должны зарегистрироваться до 31 марта 2025 года.

Национальный банк Украины ввел обязательную регистрацию страховых и перестраховочных брокеров в новом Реестре страховых посредников. Соответствующее требование закреплено постановлением НБУ №3 от 3 января, которое вступило в силу 7 января.

До 31 марта 2025 года все страховые и перестраховочные брокеры, внесенные в действующий реестр, должны зарегистрироваться в новом Реестре посредников. До момента включения в этот реестр брокеры смогут предоставлять посреднические услуги на основе данных из старого реестра.

Основные нововведения:

Подтверждение деятельности:

Брокеры, подавшие документы для регистрации, обязаны обновить информацию о себе в Реестре в течение трех месяцев с момента внедрения комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Регулирование договоров:

- Договоры, заключенные после 1 января 2025 года, действуют с момента вступления в силу постановления и до дня регистрации брокера в новом Реестре.

- Брокеры должны привести эти договоры в соответствие с новыми требованиями в течение трех месяцев после регистрации.

- Договоры, заключенные до 1 января 2025 года, остаются в силе до окончания срока их действия.

Требования к нерезидентам:

Брокеры-нерезиденты, которые уведомят НБУ о намерении работать в Украине до 7 января 2025 года, считаются выполнившими необходимые формальности.

Прозрачность для клиентов:

Перед заключением договора брокеры должны предоставить клиентам свой регистрационный номер в Реестре посредников и ссылку на страницу НБУ, где можно проверить факт их регистрации.

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