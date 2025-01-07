Нацбанк зобов’язав брокерів зареєструватися у Реєстрі страхових посередників

Національний банк України запровадив обов’язкову реєстрацію страхових і перестрахових брокерів у новому Реєстрі страхових посередників. Відповідну вимогу закріплено постановою НБУ №3 від 3 січня, яка набрала чинності 7 січня.
До 31 березня 2025 року всі страхові та перестрахові брокери, внесені до чинного реєстру, повинні зареєструватися у новому Реєстрі посередників. До моменту включення до цього реєстру брокери зможуть надавати посередницькі послуги на основі даних зі старого реєстру.
Основні нововведення:
Брокери, які подали документи для реєстрації, зобов’язані оновити інформацію про себе в Реєстрі протягом трьох місяців із моменту впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).
Брокери-нерезиденти, які повідомлять НБУ про намір працювати в Україні до 7 січня 2025 року, вважаються такими, що виконали необхідні формальності.
Перед укладенням договору брокери повинні надати клієнтам свій реєстраційний номер у Реєстрі посередників та посилання на сторінку НБУ, де можна перевірити факт їхньої реєстрації.
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