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Нацбанк зобов’язав брокерів зареєструватися у Реєстрі страхових посередників

14:48, 7 січня 2025
НБУ запровадив реєстр для страхових і перестрахових брокерів, де вони мають зареєструватися до 31 березня 2025 року.
Нацбанк зобов’язав брокерів зареєструватися у Реєстрі страхових посередників
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Національний банк України запровадив обов’язкову реєстрацію страхових і перестрахових брокерів у новому Реєстрі страхових посередників. Відповідну вимогу закріплено постановою НБУ №3 від 3 січня, яка набрала чинності 7 січня.

До 31 березня 2025 року всі страхові та перестрахові брокери, внесені до чинного реєстру, повинні зареєструватися у новому Реєстрі посередників. До моменту включення до цього реєстру брокери зможуть надавати посередницькі послуги на основі даних зі старого реєстру.

Основні нововведення:

  1. Підтвердження діяльності:

Брокери, які подали документи для реєстрації, зобов’язані оновити інформацію про себе в Реєстрі протягом трьох місяців із моменту впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

  1. Регулювання договорів:
  • Договори, укладені після 1 січня 2025 року, діють із моменту набуття чинності постановою і до дня реєстрації брокера в новому Реєстрі.
  • Брокери повинні привести ці договори у відповідність із новими вимогами протягом трьох місяців після реєстрації.
  • Договори, укладені до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до закінчення строку їхньої дії.
  1. Вимоги до нерезидентів:

Брокери-нерезиденти, які повідомлять НБУ про намір працювати в Україні до 7 січня 2025 року, вважаються такими, що виконали необхідні формальності.

  1. Прозорість для клієнтів:

Перед укладенням договору брокери повинні надати клієнтам свій реєстраційний номер у Реєстрі посередників та посилання на сторінку НБУ, де можна перевірити факт їхньої реєстрації.

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НБУ

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