Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен — основатель партии «Национальный фронт»

Во Франции умер основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщает Le Monde.
Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял эту партию до 2011 года.
Ле Пену было 96 лет. За радикальную позицию его называли самым противоречивым политиком Франции современности — «дьяволом Республики».
В настоящее время лидером партии «Национальное объединение» является его дочь Марин Ле Пен.
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