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Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен — основатель партии «Национальный фронт»

14:30, 7 января 2025
Политику было 96 лет.
Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен — основатель партии «Национальный фронт»
Источник фото: REUTERS
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Во Франции умер основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщает Le Monde.

Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял эту партию до 2011 года.

Ле Пену было 96 лет. За радикальную позицию его называли самым противоречивым политиком Франции современности — «дьяволом Республики».

В настоящее время лидером партии «Национальное объединение» является его дочь Марин Ле Пен.

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Франция

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