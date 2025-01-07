Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен — основатель партии «Национальный фронт»

Политику было 96 лет.

Источник фото: REUTERS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции умер основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщает Le Monde.

Жан-Мари Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял эту партию до 2011 года.

Ле Пену было 96 лет. За радикальную позицию его называли самым противоречивым политиком Франции современности — «дьяволом Республики».

В настоящее время лидером партии «Национальное объединение» является его дочь Марин Ле Пен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий