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Соизмеримость залога в уголовных правонарушениях, связанных с уклонением от уплаты налогов – что говорит судебная практика

07:45, 8 января 2025
К подозреваемому, обвиняемому даже по ч. 3 ст. 212 УК Украины, не может быть применена мера пресечения домашний арест или содержание под стражей, поскольку санкция статьи не предусматривает лишение свободы.
Соизмеримость залога в уголовных правонарушениях, связанных с уклонением от уплаты налогов – что говорит судебная практика
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Уклонение от уплаты налогов (ст. 212 Уголовного кодекса Украины) относится к уголовным правонарушениям в сфере хозяйственной деятельности (Глава VII УК).

Согласно статье 12 УК, часть первой статьи 212 УК Украины - можно классифицировать как нетяжкое преступление, ч. 2, 3 ст. 212 УК – как тяжкое преступление.

Следует отметить, что статьей 212 УК Украины не предусмотрено такой вид наказания как лишение свободы.

Согласно статье 176 Уголовного процессуального кодекса Украины, наиболее мягкой мерой пресечения является личное обязательство, а наиболее строгим - содержание под стражей. Однако к подозреваемому, обвиняемому даже по ч. 3 ст. 212 УК Украины, не может быть применена мера пресечения домашний арест или содержание под стражей, поскольку санкция статьи не предусматривает лишение свободы.

Проаналізувавши судову практику щодо застосування запобіжного заходу до особи підозрюваної у вчиненні злочину - ухилення від сплати податків, навіть за наявності особливо кваліфікуючих ознак (ч. 3 ст. 212 КК України), можна дійти висновку, що суди, визначаючи розмір застави, виходять з наступних обставин:

  • «На переконання слідчого судді, застава в розмірі 12 488 195,33 грн, яку просить визначити сторона обвинувачення, є завідомо непомірною для підозрюваного, тим більше такий розмір обґрунтовано прокурором, виходячи із розміру майнової шкоди, без урахування положень однієї із загальних засад кримінального провадження презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, регламентованої ст. 17 КПК України, та практики Європейського суду з прав людини». Слідчий суддя задовольнив частково вказане клопотання, застосувавши до підозрюваного заставу в розмірі - 242 240 грн. (ухвала від 08.11.24, по справі № 761/41420/24);
  • «Отже, в судовому засіданні прокурором не доведено наявності виключних обставин для застосування застави в розмірі 83 675 752 грн». Слідчий суддя задовольнив частково вказане клопотання, застосувавши до підозрюваного заставу в розмірі - 242 240 грн. (ухвала від 24.10.24, по справі № 761/35888/24);
  • «...застава в розмірі 45 135 691,00 грн, яку просить визначити сторона обвинувачення, є завідомо непомірною для підозрюваного, … беручи до уваги обставини кримінального провадження, сімейний та майновий стан підозрюваного, інші дані про його особу, … на думку слідчого судді, в даному конкретному випадку необхідно визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн. (ухвала від 22.10.24, по справі № 761/37963/24);
  • «В результаті вказаної протиправної діяльності до державного бюджету України не надійшло за податкові звітні періоди 2019 - 2022 років … рентної плати за користування надрами на загальну суму у розмірі 44 540 209, 57 грн. Вирішуючи необхідність та можливість застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує майновий та сімейний стан підозрюваного, вказані вище дані про особу підозрюваного». Слідчий суддя задовольнив частково клопотання сторони обвинувачення, застосувавши до підозрюваного заставу в розмірі - 90 840 грн. (ухвала від 26.09.24, по справі № 758/11886/24);
  • «У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним при обранні запобіжного заходу підозрюваному, крім вищевказаного, врахувати те, що він раніше не судимий, інвалід ІІ групи, має на утриманні матір…» Сторона обвинувачення просила застосувати заставу в розмірі - 15 015 465,15 грн., слідчий суддя задовольнив частково вказане клопотання, застосувавши до підозрюваного заставу в розмірі - 121 120 грн. (ухвала від 24.09.24, по справі № 760/23144/24);
  • «Розмір застави повинен бути таким, що її внесення не призвело до втрати ним та його утриманцями засобів для гідного людяного проживання». Сторона обвинувачення просила застосувати заставу в розмірі - 36 875 476 грн., слідчий суддя задовольнив частково вказане клопотання, застосувавши до підозрюваного заставу в розмірі - 908 400 грн. (ухвала від 17.01.24, по справі № 761/1806/24).

Проаналізувавши вказану судову практику, можна дійти висновку, що суди визначаючи заставу підозрюваному в ухиленні від сплати податків, враховують його майновий, сімейний стан, стан здоров'я, «виключність» визначення застави більшої ніж встановлена ч. 5 ст. 182 КПК України.

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