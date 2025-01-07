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У Франції помер Жан-Марі Ле Пен – засновник партії «Національний фронт»

14:30, 7 січня 2025
Політику було 96 років.
У Франції помер Жан-Марі Ле Пен – засновник партії «Національний фронт»
Джерело фото: REUTERS
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У Франції помер засновник партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен. Про це повідомляє Le Monde.

Жан-Марі Ле Пен заснував «Національний фронт» у 1972 році та очолював цю партію до 2011 року.

Ле Пену було 96 років. За радикальну позицію його називали найсуперечливішим політиком Франції сучасності — «дияволом Республіки». 

Нині лідеркою партії «Національне обʼєднання» є його донька Марін Ле Пен.

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Франція

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