У Франції помер Жан-Марі Ле Пен – засновник партії «Національний фронт»

Політику було 96 років.

Джерело фото: REUTERS

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У Франції помер засновник партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен. Про це повідомляє Le Monde.

Жан-Марі Ле Пен заснував «Національний фронт» у 1972 році та очолював цю партію до 2011 року.

Ле Пену було 96 років. За радикальну позицію його називали найсуперечливішим політиком Франції сучасності — «дияволом Республіки».

Нині лідеркою партії «Національне обʼєднання» є його донька Марін Ле Пен.

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