Нардеп Тарас Тарасенко запропонував створити у Верховній Раді комісію національного діалогу

За його словами, це має бути відкрита платформа, де кожен українець зможе запропонувати свої ідеї та рішення.

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко запропонував створити у парламенті комісію національного діалогу. Про це він розповів у статті для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, необхідно сформувати «переможну стратегію», основною ціллю якої буде розвиток української нації.

Нардеп наголосив на важливості роботи над цією стратегією, що включає:

визнання і публічна комунікація про те, що припинення бойових дій в форматі підписання безпекових угод — це лише продовження шляху боротьби за збереження і розвиток України;

визнання факту небезпеки імперіалістичних зазіхань РФ та продовження гібридної агресії на українську державність;

єдність українців;

розвиток людського капіталу — освіта, наука, стартапи, підприємництво;

зміни державного управління через побудову ефективного проєктного менеджменту і відкриту залученість громадського суспільства до прийняття рішень з мінімізацією політичного впливу.

Тарас Тарасенко зазначив, що першим кроком на шляху побудови «переможної стратегії» є створення у Верховній Раді комісії, яка може ініціювати національний діалог, що об’єднає експертів, громадськість і владу для формування загальнодержавного бачення «переможної стратегії».

«Це має бути відкрита платформа, де кожен українець зможе запропонувати свої ідеї та рішення», — підкреслив нардеп.

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