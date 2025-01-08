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У МОЗ оприлюднили телефони для консультацій у межах реформи МСЕК

07:23, 8 січня 2025
Отримати консультацію можна щоденно.
У МОЗ оприлюднили телефони для консультацій у межах реформи МСЕК
Джерело фото: Pawel Czerwinski / Unsplash
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Міністерство охорони здоров’я України опублікувало номери гарячих ліній для підтримки громадян у межах реформи системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінює МСЕК.

Отримати консультацію можна щоденно з 8:00 до 20:00 за такими номерами:

  • 0 800 505 201 — загальна гаряча лінія МОЗ із питань сфери охорони здоров’я.
  • 0 800 60 20 19 — спеціалізована лінія з питань впровадження реформи МСЕК, нової системи оцінювання та роботи електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Крім того, у МОЗ повідомили про ресурси для фахівців:

Також у МОЗ повідомили процедуру оскарження рішення експертної команди, яка замінила МСЕК.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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МОЗ МСЕК

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