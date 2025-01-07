Збитки у понад 600 тисяч гривень на ремонті вентиляції в школі – повідомлено про підозру начальнику управління освіти

Начальник управління освіти Святошинського району може отримати до 6 років за ґратами.

Фото: Київська міська прокуратура

Начальника управління освіти Святошинської районної державної адміністрації Києва підозрюють у зловживанні владою під час ремонту вентиляції в одній зі шкіл району. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У жовтні 2021 року управління освіти уклало договір із підрядником на ремонт вентиляційної системи школи вартістю понад 3 млн гривень. Однак, за даними слідства, начальник управління погодив кошторис із завищеними цінами на матеріали, хоча управління не провело належного аналізу ринкової вартості.

Через це столичний бюджет втратив понад 600 тис. гривень.

Підозрюваному інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

За цією статтею передбачено: позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, позбавлення права обіймати певні посади до 3 років, штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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