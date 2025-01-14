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Яйця впали у ціни, але подорожчали масло та м'ясо – Держстат опублікував, як змінилися ціни в Україні

13:18, 14 січня 2025
На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%.
Яйця впали у ціни, але подорожчали масло та м'ясо – Держстат опублікував, як змінилися ціни в Україні
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Інфляція на споживчому ринку в грудні 2024 року порівняно із листопадом склала 1,4%, за рік у цілому – 12,0%. Водночас базова інфляція в грудні порівняно із листопадом становила 1,3%, за рік у цілому – 10,7%. Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Зокрема, як вказується у звіті, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2–1,0% подорожчали масло, соняшникова олія, молоко та молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина. Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття – на 4,0%, одяг – на 3,9%.

Як вказуютьу Держстаті, зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.

Також раніше повідомлялося, що капуста стала найбільш дорогим овочем борщового набору.

А ціни на яблука сягнули найвищої позначки за останні 8 років.

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Держстат продукти

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