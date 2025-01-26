Рахункова палата розпочала аудит щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

Аудит охопить період 2023 – І півріччя 2025 року.

Фото: mind.ua

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Рахункова палата повідомила, що розпочала аудит відповідності на тему «Реформування системи оплати праці у сфері державного управління». Контрольний захід охопить період 2023 – І півріччя 2025 року.

Під час контрольного заходу аудитори досліджуватимуть стан реалізації заходів, що мали на меті підвищити конкурентоспроможність заробітної плати держслужбовців, усунути диспропорції в оплаті праці в державних органах, посилити роль сталої та обмежити варіативну частину винагороди.

Також аудитори оцінюватимуть дотримання державними органами нормативно-правових актів під час реалізації реформи.

Відповідальний за аудит — член Рахункової палати Кирило Клименко.

До здійснення контрольного заходу будуть залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій та територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Розгляд звіту за результатами аудиту запланований на серпень 2025 року.

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