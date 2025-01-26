Счетная палата начала аудит относительно реформирования системы оплаты труда госслужащих

Аудит охватит период 2023 – I полугодие 2025 года.

Фото: mind.ua

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Счетная палата сообщила, что начала аудит соответствия по теме «Реформирование системы оплаты труда в сфере государственного управления». Контрольное мероприятие охватит период 2023 – I полугодие 2025 года.

Во время контрольного мероприятия аудиторы будут исследовать состояние реализации мероприятий, которые имели целью повысить конкурентоспособность заработной платы госслужащих, устранить диспропорции в оплате труда в государственных органах, усилить роль постоянной и ограничить вариативную часть вознаграждения.

Также аудиторы будут оценивать соблюдение государственными органами нормативно правовых актов при реализации реформы.

Ответственный за аудит – член Счетной палаты Кирилл Клименко.

К осуществлению контрольного мероприятия будут привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций и территориального управления Счетной палаты по Киеву, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областям.

Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на август 2025 года.

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