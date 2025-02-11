Вступ України до ЄС — з’явилися проекти Дорожніх карт реформи держуправління та роботи демократичних інституцій

Дорожня карта реформи державного управління визначає ключові напрями реформ у сфері держуправління для побудови сильної державної служби майбутнього держави-члена ЄС, яка здатна ефективно користуватися всіма правами та обов’язками повноправного члена.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Також було оприлюднено проект Дорожньої карти у сфері верховенства права.

Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної оприлюднив проекти Дорожніх карт реформи державного управління та з функціонування демократичних інституцій.

Дорожня карта реформи державного управління

Документ визначає ключові напрями реформ у сфері державного управління для побудови сильної державної служби майбутнього держави-члена ЄС, яка здатна ефективно користуватися всіма правами та обов’язками повноправного члена.

Затвердження дорожньої карти є умовою для відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals).

Зокрема, документ передбачає такі ключові напрями трансформацій:

Формування і координація політики;

Розбудова сильної державної служби та управління людськими ресурсами;

Організація, підзвітність, нагляд;

Надання якісних державних послуг та цифровізація;

Більш ефективне управління державними фінансами.

Дорожня карта також передбачає, серед іншого, розробку таких документів:

Стратегія реформування державного управління на 2026-2030 роки;

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки;

Національна програма адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Проект дорожньої карти розроблений беручи до уваги пропозиції від центральних органів виконавчої влади, які відповідальні за напрями, експертів громадського сектору, а також за результатами 4 раундів консультацій із залученням широкого кола представників органів влади, народних депутатів України, представників громадських організацій, а також міжнародних експертів.

Національні консультації тривають, фіналізована версія Дорожньої карти буде остаточно узгоджена з Європейською Комісією після врахування її остаточних рекомендацій. Після ухвалення дорожня карта стане головним орієнтиром для моніторингу та оцінки впровадження реформ. Так, протягом усього переговорного процесу Європейська Комісія розглядатиме та контролюватиме прогрес виконання документу.

Дорожня карта з функціонування демократичних інституцій

Документ визначає ключові напрями реформ у сфері функціонування демократичних інституцій в Україні. Забезпечення ефективного функціонування сильних демократичних інститутів є рушійною силою на шляху до повноправного членства України в ЄС. Хоч ця дорожня карта не є обовʼязковою умовою відкриття першого переговорного кластера, однак її підготовка важлива для забезпечення підтримки відкриття перемовин з Україною державами-членами ЄС.

Проект дорожньої карти містить 4 тематичні блоки, в межах яких визначено 105 заходів. Зокрема, документ передбачає такі ключові напрями трансформацій:

Загальна рамка демократії;

Виборчий процес;

Функціонування парламентів у демократичній системі;

Роль громадянського суспільства.

Проект дорожньої карти розроблений беручи до уваги пропозиції від центральних органів виконавчої влади, які відповідальні за напрями, та за результатами 6 консультацій із залученням широкого кола представників органів влади, громадських організацій, а також національних і міжнародних експертів.

Національні консультації тривають, фіналізована версія Дорожньої карти буде подана до Європейської Комісії після врахування її остаточних рекомендацій. Після ухвалення Дорожня карта стане орієнтиром для моніторингу та оцінки впровадження реформ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів . Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня.

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