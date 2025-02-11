Вступление Украины в ЕС — появились проекты Дорожных карт реформы госуправления и работы демократических институтов

Дорожная карта реформы государственного управления определяет ключевые направления реформ в сфере госуправления для построения сильной государственной службы будущего государства-члена ЕС, способного эффективно пользоваться всеми правами и обязанностями полноправного члена.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках вступления в ЕС Украина продолжает активную работу над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Также был обнародован проект Дорожной карты в области верховенства права.

Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной обнародовал проекты Дорожных карт реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

Дорожня карта реформи державного управління

Документ визначає ключові напрями реформ у сфері державного управління для побудови сильної державної служби майбутнього держави-члена ЄС, яка здатна ефективно користуватися всіма правами та обов’язками повноправного члена.

Затвердження дорожньої карти є умовою для відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals).

Зокрема, документ передбачає такі ключові напрями трансформацій:

Формування і координація політики;

Розбудова сильної державної служби та управління людськими ресурсами;

Організація, підзвітність, нагляд;

Надання якісних державних послуг та цифровізація;

Більш ефективне управління державними фінансами.

Дорожня карта також передбачає, серед іншого, розробку таких документів:

Стратегія реформування державного управління на 2026-2030 роки;

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки;

Національна програма адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Проект дорожньої карти розроблений беручи до уваги пропозиції від центральних органів виконавчої влади, які відповідальні за напрями, експертів громадського сектору, а також за результатами 4 раундів консультацій із залученням широкого кола представників органів влади, народних депутатів України, представників громадських організацій, а також міжнародних експертів.

Національні консультації тривають, фіналізована версія Дорожньої карти буде остаточно узгоджена з Європейською Комісією після врахування її остаточних рекомендацій. Після ухвалення дорожня карта стане головним орієнтиром для моніторингу та оцінки впровадження реформ. Так, протягом усього переговорного процесу Європейська Комісія розглядатиме та контролюватиме прогрес виконання документу.

Дорожня карта з функціонування демократичних інституцій

Документ визначає ключові напрями реформ у сфері функціонування демократичних інституцій в Україні. Забезпечення ефективного функціонування сильних демократичних інститутів є рушійною силою на шляху до повноправного членства України в ЄС. Хоч ця дорожня карта не є обовʼязковою умовою відкриття першого переговорного кластера, однак її підготовка важлива для забезпечення підтримки відкриття перемовин з Україною державами-членами ЄС.

Проект дорожньої карти містить 4 тематичні блоки, в межах яких визначено 105 заходів. Зокрема, документ передбачає такі ключові напрями трансформацій:

Загальна рамка демократії;

Виборчий процес;

Функціонування парламентів у демократичній системі;

Роль громадянського суспільства.

Проект дорожньої карти розроблений беручи до уваги пропозиції від центральних органів виконавчої влади, які відповідальні за напрями, та за результатами 6 консультацій із залученням широкого кола представників органів влади, громадських організацій, а також національних і міжнародних експертів.

Національні консультації тривають, фіналізована версія Дорожньої карти буде подана до Європейської Комісії після врахування її остаточних рекомендацій. Після ухвалення Дорожня карта стане орієнтиром для моніторингу та оцінки впровадження реформ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во время председательства Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом по 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — по «фундаментальным» требованиям — уже в марте 2025 года, а второй по корректировке общей внешней политики и политики безопасности — до июня.

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