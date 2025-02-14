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Коли штраф може бути замінений покаранням у вигляді громадських робіт

21:31, 14 лютого 2025
За новими правилами у разі повернення державною виконавчою службою виконавчого листа у зв’язку з неможливістю стягнення штрафу центр пробації вносить до суду подання про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у вигляді громадських робіт
Коли штраф може бути замінений покаранням у вигляді громадських робіт
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповідає, коли штраф може бути замінений покаранням у вигляді громадських робіт.

Зазначається, що з метою вдосконалення національного законодавства в частині виконання покарань у вигляді штрафу та громадських робіт прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт», який набрав чинності з 19.12.2024.

Вказаним Законом доповнено ст. 26 Кримінально-виконавчого кодексу України частинами 5 та 6, якими визначено, що у разі несплати штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, або якщо судом було відмовлено у задоволенні подання про розстрочку виплати штрафу, або у разі несплати засудженим чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою виплати у строк виплати чергового платежу уповноважений орган з питань пробації через один місяць після закінчення строку сплати штрафу або чергового платежу звертається до суду із заявою про видачу виконавчого листа.

Виконавчий лист, виданий судом, надсилається уповноваженим органом з питань пробації до органу державної виконавчої служби для стягнення штрафу в порядку, визначеному законом.

У разі повернення органом державної виконавчої служби виконавчого листа у зв’язку з неможливістю стягнення штрафу уповноважений орган з питань пробації вносить до суду подання про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у вигляді громадських робіт, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до ч. 5 ст. 53 Кримінального кодексу України.

Тобто Закон поєднав повноваження уповноваженого органу з питань пробації та державної виконавчої служби.

Відтепер залучено органи державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу у разі його несплати засудженим та ініціювання заміни штрафу іншим видом покарання лише у випадку, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника.

Нагадаємо, що до прийняття вищевказаних змін до Кримінально-виконавчого кодексу України повноваження з виконання штрафів були покладені виключно на уповноважений орган з питань пробації.

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мінюст

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