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Чи можна отримати субсидію на оренду житла, якщо власник перебуває за кордоном

18:39, 17 лютого 2025
Стало відомо, чи можна подати документи для призначення субсидії на найм житла, якщо наймач перебуває в Україні, а наймодавець — за кордоном.
Чи можна отримати субсидію на оренду житла, якщо власник перебуває за кордоном
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У Пенсійному фонді України розповіли, чи можна подати документи для призначення субсидії на найм житла, якщо наймач перебуває в Україні, а наймодавець – за кордоном.

У разі, коли внутрішньо переміщені особи, які мають намір отримати субсидію на найм житла, та власники житлових приміщень, які надають житлові приміщення для тимчасового проживання, фізично перебувають у різних населених пунктах, документи про призначення виплати можна подати дистанційно в електронному форматі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

У цьому випадку наймач у власному кабінеті вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України вносить необхідну інформацію в онлайн-форму заяви та договору найму, долучає копії документів (за бажанням) та зберігає сформовані документи.

Після цього заява та договір стають доступними для перегляду та підпису в особистому кабінеті наймодавця на вебпорталі Пенсійного фонду України. Наймодавець підтверджує правильність внесених наймачем відомостей до заяви, договору найму і підписує (накладає кваліфікований електронний підпис – КЕП).

Далі заяву та договір підписує наймач, використавши свій КЕП. Підписані документи потрапляють на розгляд до Пенсійного фонду України. Такий алгоритм дій є доступним, коли наймач житла перебуває в Україні, а наймодавець – за кордоном.

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Пенсійний фонд ВПО ПФУ субсидія оренда

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