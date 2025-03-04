На Рівненщині трактор разом з водієм провалився під лід

До прибуття рятувальників місцевий житель витягнув водія з води, але медики констатували смерть чоловіка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Біле на Рівненщині трактор провалився під лід разом із водієм. Як повідомляють у ДСНС, до прибуття рятувальників місцевий житель витягнув постраждалого з води, але медики констатували смерть чоловіка.

Рятувальники за допомогою лебідки перевернули трактор, після чого місцеві мешканці витягли його на берег за допомогою спецтехніки.

Наразі поліція встановлює обставини трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.