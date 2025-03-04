На Ровненщине трактор вместе с водителем провалился под лед

До прибытия спасателей местный житель вытащил водителя из воды, но медики констатировали смерть мужчины.

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В селе Белое на Ровненщине трактор провалился под лед вместе с водителем. Как сообщают в ГСЧС, до прибытия спасателей местный житель вытащил пострадавшего из воды, но медики констатировали смерть мужчины.

Спасатели с помощью лебедки перевернули трактор, после чего местные жители вытащили его на берег с использованием спецтехники.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

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