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Який штраф передбачений за порушення норм щодо застосування податкової соціальної пільги

19:06, 11 березня 2025
Право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума недоплати та штраф повністю погашаються.
Який штраф передбачений за порушення норм щодо застосування податкової соціальної пільги
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Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, яка штрафна санкція передбачена за порушення норм щодо застосування податкової соціальної пільги з ПДФО.

Відповідно до п.п. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України якщо платник податку порушує норми п. 169.2 ст. 169 ПКУ, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється.  

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, - за рахунок наступних виплат.

Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку.

При цьому право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

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