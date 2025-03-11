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Какой штраф предусмотрен за нарушение норм применения налоговой социальной льготы

19:06, 11 марта 2025
Право на применение НСЛ восстанавливается с наступающего за месяцем налогового месяца, в котором сумма недоплаты и штраф полностью погашаются.
Какой штраф предусмотрен за нарушение норм применения налоговой социальной льготы
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, какая штрафная санкция предусмотрена за нарушение норм относительно применения налоговой социальной льготы по НДФЛ.

Согласно п.п. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 разд. IV Налогового кодекса Украины, если налогоплательщик нарушает нормы п. 169.2 ст. 169 НКУ, в результате чего, в частности, налоговая социальная льгота применяется также при получении других доходов в течение любого отчетного налогового месяца или по нескольким местам получения доходов, такой налогоплательщик теряет право на получение налоговой социальной льготы по всем местам получения дохода начиная с месяца, в котором произошло такое нарушение, и заканчивая месяцем, в котором право на применение налоговой социальной льготы восстанавливается.

Налогоплательщик может восстановить право на применение налоговой социальной льготы, если он подаст заявление об отказе от такой льготы всем работодателям с указанием месяца, когда произошло такое нарушение. На основании этого каждый работодатель начисляет и удерживает соответствующую сумму недоплаты налога и штраф в размере 100% суммы этой недоплаты за счет ближайшей выплаты дохода такому налогоплательщику, а в случае, если сумма выплаты недостаточна, – за счет последующих выплат.

Если сумма недоплаты и/или штрафа не были удержаны налоговым агентом за счет дохода налогоплательщика, то такие суммы включаются в годовую налоговую декларацию данного налогоплательщика.

При этом право на применение налоговой социальной льготы восстанавливается с налогового месяца, следующего за месяцем, в котором сумма такой недоплаты и штраф полностью погашаются.

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