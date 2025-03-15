Діти ветеранів війни зможуть безоплатно отримати вищу освіту – як отримати компенсацію навчання

Ті суми, які вже були сплачені, заклад освіти поверне.

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Як вказувала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту Мінветеранів, за яким дітям ветеранів війни які навчаються на контрактній основі у закладах фахової передвищої, або вищої освіти, Мінветеранів сплатить повну вартість за навчання на відповідний навчальний рік.

Як вказали у Мінветеранів, сповіщення про можливість отримати державну допомогу надійде через мобільний застосунок Дія. Потрібно буде лише підтвердити його.

«Мінветеранів надасть кошти для повного покриття вартості річного навчання на платних місцях у закладах усіх форм власності, незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти. Сповіщення про надання державної допомоги надійде через застосунок Дія, його лише потрібно буде підтвердити», – зазначила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Отримати державну допомогу на оплату навчання зможуть:

діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

діти осіб з інвалідністю внаслідок війни

діти учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин

діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності

Діти, які навчаються на контрактній основі, відомості про підставу отримання якої внесені в ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти), автоматично отримають сповіщення у застосунку Дія. Кошти буде зараховано на спеціальний рахунок закладу освіти. Ті суми, які вже були сплачені, заклад освіти поверне.

Відомості про те, що студенти мають спеціальний статус можуть бути надані до закладу освіти для отримання допомоги.

Деталі щодо старту проєкту мають повідомити згодом.

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