Діти ветеранів війни зможуть безоплатно отримати вищу освіту – як отримати компенсацію навчання

Як вказувала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту Мінветеранів, за яким дітям ветеранів війни які навчаються на контрактній основі у закладах фахової передвищої, або вищої освіти, Мінветеранів сплатить повну вартість за навчання на відповідний навчальний рік.
Як вказали у Мінветеранів, сповіщення про можливість отримати державну допомогу надійде через мобільний застосунок Дія. Потрібно буде лише підтвердити його.
«Мінветеранів надасть кошти для повного покриття вартості річного навчання на платних місцях у закладах усіх форм власності, незалежно від раніше отриманого ними рівня освіти. Сповіщення про надання державної допомоги надійде через застосунок Дія, його лише потрібно буде підтвердити», – зазначила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
Отримати державну допомогу на оплату навчання зможуть:
Діти, які навчаються на контрактній основі, відомості про підставу отримання якої внесені в ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти), автоматично отримають сповіщення у застосунку Дія. Кошти буде зараховано на спеціальний рахунок закладу освіти. Ті суми, які вже були сплачені, заклад освіти поверне.
Відомості про те, що студенти мають спеціальний статус можуть бути надані до закладу освіти для отримання допомоги.
Деталі щодо старту проєкту мають повідомити згодом.
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