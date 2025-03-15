Дети ветеранов войны смогут бесплатно получить высшее образование – как получить компенсацию за обучение

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта Минветеранов, согласно которому детям ветеранов войны, обучающимся на контрактной основе в учреждениях профессионального передвысшего или высшего образования, Минветеранов оплатит полную стоимость обучения на соответствующий учебный год.
Как указали в Минветеранов, уведомление о возможности получения государственной помощи поступит через мобильное приложение Дія. Необходимо будет только подтвердить его.
«Минветеранов предоставит средства для полного покрытия стоимости годового обучения на платных местах в учреждениях всех форм собственности, независимо от ранее полученного ими уровня образования. Уведомление о предоставлении государственной помощи поступит через приложение Дія, его нужно будет только подтвердить», – заявила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
Получить государственную помощь на оплату обучения смогут:
Дети, обучающиеся на контрактной основе, сведения о которых внесены в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования), автоматически получат уведомление в приложении Дія. Средства будут зачислены на специальный счет учебного заведения. Суммы, которые уже были оплачены, учебное заведение вернет.
Сведения о том, что студенты имеют специальный статус, могут быть предоставлены в учебное заведение для получения помощи.
Детали старта проекта должны объявить позже.
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