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Дети ветеранов войны смогут бесплатно получить высшее образование – как получить компенсацию за обучение

11:23, 15 марта 2025
Суммы, которые уже были оплачены, учебное заведение вернет.
Дети ветеранов войны смогут бесплатно получить высшее образование – как получить компенсацию за обучение
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Как указывала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта Минветеранов, согласно которому детям ветеранов войны, обучающимся на контрактной основе в учреждениях профессионального передвысшего или высшего образования, Минветеранов оплатит полную стоимость обучения на соответствующий учебный год.

Как указали в Минветеранов, уведомление о возможности получения государственной помощи поступит через мобильное приложение Дія. Необходимо будет только подтвердить его.

«Минветеранов предоставит средства для полного покрытия стоимости годового обучения на платных местах в учреждениях всех форм собственности, независимо от ранее полученного ими уровня образования. Уведомление о предоставлении государственной помощи поступит через приложение Дія, его нужно будет только подтвердить», – заявила Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Получить государственную помощь на оплату обучения смогут:

  • дети, имеющие статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины
  • дети лиц с инвалидностью вследствие войны
  • дети участников боевых действий, определенных в пунктах 19-25 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»
  • дети лиц, имеющих статус пропавших без вести при особых обстоятельствах
  • дети лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины
  • дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства

Дети, обучающиеся на контрактной основе, сведения о которых внесены в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования), автоматически получат уведомление в приложении Дія. Средства будут зачислены на специальный счет учебного заведения. Суммы, которые уже были оплачены, учебное заведение вернет.

Сведения о том, что студенты имеют специальный статус, могут быть предоставлены в учебное заведение для получения помощи.

Детали старта проекта должны объявить позже.

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