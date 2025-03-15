У Києві патрульні зловили чергового порушника подвійної суцільної розмітки на дорозі – відео

Інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

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У Києві патрульні притягають до відповідальності порушників правил дорожнього руху. Нагадаємо, що нещодавно водій заявив інспекторам, що не порушив ПДР, оскільки не помітив розмітку.

Як повідомили у Патрульній поліції, черговий випадок стався у Святошинському районі. Там інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Патрульні оперативно відреагували на порушення, зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, подвійна суцільна лінія під номером 1.3, поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома смугами. Лінію перетинати забороняється.

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