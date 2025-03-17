На автодорозі Київ – Чоп автобус потрапив в ДТП, є потерпілі – фото

Наразі рух частково ускладнений в напрямку міста Рівне.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирській області сталася ДТП за участі автобусу та легкового автомобіля. Як повідомили у Патрульній поліції України, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Березина, Житомирської області.

Наразі рух частково ускладнений в напрямку міста Рівне та здійснюється крайньою правою смугою.

У поліції не повідомляють попередню інформацію, зокрема, хто постраждав та що могло стати причиною ДТП. Однак на фото помітно, що і двоповерховий автобус, і легковик отримали значні пошкодження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.