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У Трускавці підлітки знущалися з хлопця з інвалідністю – розпочато розслідування

21:06, 21 березня 2025
Троє малолітніх та одна неповнолітня побили хлопця з інвалідністю та зняли це на відео.
У Трускавці підлітки знущалися з хлопця з інвалідністю – розпочато розслідування
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У Трускавці, що на Львівщині, група підлітків напала на хлопця з інвалідністю, зафіксувала це на відео та опублікувала в соцмережах.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, інцидент стався днями. На відео видно, як троє дівчат і хлопець шарпають і б'ють юнака, стягують з нього штани та вигукують образи. Потерпілий намагався вирватися й кликав на допомогу.

Серед нападників троє є малолітніми (тобто їм менше 14 років), а одна дівчина – неповнолітня (14-18 років).

18 березня відео поширилося в соцмережах, після чого поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Особи нападників встановлено, слідство триває.

14-річній учасниці, яка досягла віку кримінальної відповідальності, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Щодо інших учасників, які є малолітніми, розглядається питання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Розслідування перебуває на контролі прокуратури.

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