Відбудеться відкритий діалог інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз

В умовах військової агресії РФ громадяни втрачають не тільки майно, але й правовстановлювальні документи, а втрата таких документів за відсутності верифікованих даних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) суттєво ускладнює доступ до низки державних послуг і програм, наприклад, таких як «єВідновлення».
Відтак, 31 березня 2025 року фонд «Поверни своє» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством юстиції України за підтримки Ради Європи проведе відкритий діалог на тему: «Інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз».
Публічне обговорення відбудеться за участі керівництва двох міністерств (Мінрозвитку та Мін’юсту), народних депутатів України, представників органів місцевого самоврядування, професійних, громадських організацій, профільних експертів, а також ЗМІ.
Друга частина заходу буде присвячена юридичним деталям, законодавчим новаціям і практичним тенденціям у процедурі верифікації (внесення даних до ДРРП) права власності на нерухоме майно, а також аналізу реальних кейсів.
Інформація буде корисна для:
Учасники заходу:
Для онлайн-участі у заході необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням – тут.
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