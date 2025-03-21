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Відбудеться відкритий діалог інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз

15:14, 21 березня 2025
31 березня фонд «Поверни своє» спільно з Міністерством розвитку громад та територій та Міністерство юстиції проведе відкритий діалог на тему: «Інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз».
Відбудеться відкритий діалог інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз
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В умовах військової агресії РФ громадяни втрачають не тільки майно, але й правовстановлювальні документи, а втрата таких документів за відсутності верифікованих даних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) суттєво ускладнює доступ до низки державних послуг і програм, наприклад, таких як «єВідновлення».

Відтак, 31 березня 2025 року фонд «Поверни своє» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством юстиції України за підтримки Ради Європи проведе відкритий діалог на тему: «Інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз».

Публічне обговорення відбудеться за участі керівництва двох міністерств (Мінрозвитку та Мін’юсту), народних депутатів України, представників органів місцевого самоврядування, професійних, громадських організацій, профільних експертів, а також ЗМІ.

Друга частина заходу буде присвячена юридичним деталям, законодавчим новаціям і практичним тенденціям у процедурі верифікації (внесення даних до ДРРП) права власності на нерухоме майно, а також аналізу реальних кейсів.

Інформація буде корисна для:

  • представників органів місцевого самоврядування/військово-цивільних адміністрацій;
  • членів комісій з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені/пошкоджені об’єкти нерухомого майна;
  • фахівців ЦНАПів та органів соціального захисту населення;
  • членів профільних громадських організацій;
  • практикуючих юристи, які надають правову підтримку постраждалим внаслідок військової агресії РФ.

Учасники заходу:

  • Долучаться до обговорення важливих питань, пов’язаних з інформаційною безпекою власності в умовах воєнних викликів і кіберзагроз.
  • Отримають фахові роз’яснення щодо деталей процедур підтвердження та припинення права власності на нерухомість у контексті доступу до низки державних послуг і програм, зокрема «єВідновлення».
  • Проаналізують реальні кейси від постраждалих та обміняються досвідом врегулювання проблемних питань.
  • Матимуть змогу проводити роз’яснювальну роботу щодо важливості внесення даних про право власності на нерухомість до ДРРП у своїх територіальних громадах на основі інформаційних матеріалів, наданих організаторами заходу.

Для онлайн-участі у заході необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням – тут.

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