Німецька компанія представить нове покоління людиноподібних роботів

Neura Robotics залучила $120 млн для створення «найкращого у світі» робота.

Фото: Interesting Engineering

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Німецька компанія Neura Robotics готується представити третє покоління свого людиноподібного робота 4NE-1, оснащеного штучним інтелектом та сенсорною технологією. Як пише Interesting Engineering, розробники заявляють, що цей робот стане найкращим у своєму класі.

Neura Robotics спеціалізується на створенні роботів із сенсорними можливостями, що дозволяють їм сприймати навколишнє середовище через зір, слух і дотик. В умовах глобальної конкуренції у сфері автоматизації між Європою, США та Китаєм запуск 4NE-1 спрямований на зміцнення позицій Європи в галузі робототехніки.

Компанія залучила $120 млн інвестицій на початку 2025 року, що дозволить прискорити розробку «когнітивних» роботів – пристроїв, здатних глибше аналізувати інформацію та адаптуватися до змін.

4NE-1 має зріст 1,8 м, важить 80 кг, переносить вантажі до 15 кг і рухається зі швидкістю до 3 км/год. Головна особливість – змінні передпліччя, які можна налаштовувати для різних завдань у промисловості та побуті.

Розробка відбувалася у співпраці з Nvidia, яка надала свої ШІ-сервіси та обчислювальні платформи. Це дозволило скоротити час на створення робота. У опублікованому відео компанія показала, як 4NE-1 виконує побутові завдання, підтверджуючи його потенціал для домашнього використання.

Завдяки сенсорній «шкірі» та технології навчання з підкріпленням робот здатний покращувати свої навички та адаптуватися до нових умов. У компанії зазначають, що він може стати корисним помічником у виконанні рутинних завдань.

«Це буде найкращий робот на ринку. У червні ми покажемо щось, що перевершить усі інші гуманоїдні роботи на планеті», – заявив генеральний директор Neura Robotics Девід Регер.

Крім апаратного забезпечення, компанія розробляє Neuraverse – хмарну платформу, яка слугує маркетплейсом для роботизованих функцій і операційною системою для когнітивних роботів. Це дає змогу розробникам створювати нові застосунки та розширювати можливості роботів.

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