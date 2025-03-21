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Британія пропонує створити авіаційну коаліцію для спостереження за кордоном України

20:52, 21 березня 2025
Британія закликає союзників надати літаки для контролю українського неба.
Британія пропонує створити авіаційну коаліцію для спостереження за кордоном України
Фото: Bloomberg
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Велика Британія закликає країни-учасниці «коаліції охочих» надати літаки для моніторингу кордону з Росією та перехоплення ракет у повітряному просторі України. Це має забезпечити дотримання можливої мирної угоди, заявив міністр енергетики Ед Мілібенд, повідомляє Bloomberg.

За його словами, безпека повітряного простору є ключовим завданням союзників України. Наразі триває військове планування щодо припинення вогню та механізмів його захисту.

Прем'єр-міністр Кір Стармер 20 березня обговорив ці питання із представниками 30 країн у штабі Нортвуд під Лондоном. Учасники зустрічі розглядали логістику розміщення літаків, їхню інтеграцію в оборонні операції в Східній Європі та технічну підтримку.

Стармер заявив, що переговори були спрямовані на забезпечення безпеки українського неба, морів і кордонів. Водночас він не підтвердив свої попередні заяви про можливе розміщення британських сухопутних військ в Україні.

Подальші дії коаліції залежать від позиції США. Стармер наголосив, що план потребує американської підтримки у вигляді повітряного прикриття та розвідданих.

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Велика Британія авіація

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