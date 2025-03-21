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Денис Шмигаль назвав ключовий пріоритет Уряду в програмі відбудови на цей рік

15:50, 21 березня 2025
Житло є ключовим пріоритетом Уряду в програмі відбудови на цей рік, вказав Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль назвав ключовий пріоритет Уряду в програмі відбудови на цей рік
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 21 березня наголосив, що кожна українська родина, чий дім постраждав від російської агресії, отримає підтримку від держави.

Він підкреслив, що у рамках програми єВідновлення можна отримати до 350 тисяч гривень на ремонт квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт приватного будинку.

«Десятки тисяч українців уже скористалися програмою єВідновлення, і ми продовжимо її розширювати. Адже саме житло є ключовим пріоритетом Уряду в програмі відбудови на цей рік», — наголосив Прем’єр-міністр.

При цьому Денис Шмигаль зазначив, що до інших напрямків відбудови, на яких зосереджує свою увагу Уряд, відносяться енергетика, соціальна інфраструктура, цивільний захист, зокрема «великі укриття» за «фінською моделлю».

«Під час візиту Президента України у Фінляндію були фіналізовані домовленості щодо створення «коаліції укриттів цивільного захисту». Це значно посилить наші можливості в цій сфері», — підкреслив Прем’єр.

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Кабінет Міністрів України будинок Денис Шмигаль

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