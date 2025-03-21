План ЄС щодо додаткової військової допомоги Україні на €40 млрд провалився через слабку підготовку Каї Каллас, — Politico

Кая Каллас пропонувала надати Україні якщо не допомогу на 40 млрд, то хоча б боєприпаси на 5 млрд євро, але і цей план не зазнав поки успіху.

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Глава європейської дипломатії Кая Каллас мала великі надії на залучення до 40 мільярдів євро військової допомоги для зміцнення позицій України на фронті та посилення її впливу на можливі переговори з Росією.

Однак після завершення саміту лідерів ЄС у Брюсселі ці плани зазнали значних змін — цілком ідею не відкинули, але її початковий масштаб суттєво зменшено. Про це пише Politico.

Як зазначили кілька європейських дипломатів, труднощі виникли ще на старті ініціативи, коли екс-прем'єр-міністр Естонії не змогла забезпечити підтримку ключових партнерів. Один із дипломатів охарактеризував весь процес як "зіпсований".

Початкове формулювання "плану Каллас" полягало в тому, щоб поставити Україні не менше 1,5 млн снарядів артилерійських боєприпасів у 2025 році. Ця ідея, представлена ​​минулого місяця, була відхилена угорським вето.

За даними видання, пізніше Кая Каллас зробила ще одну спробу, запропонувавши створити коаліцію країн, готових виділити військову допомогу Україні зі своїх арсеналів та бюджетів у розмірі до 40 мільярдів євро вже цього року.

Але її ініціатива натрапила на реалії Євросоюзу, де рівень готовності жертвувати заради України суттєво відрізняється залежно від країни.

Вона направила міністрам закордонних справ та оборони лист із пропозицією набагато скромніший план, закликавши "як перший крок" поставити Україні 2 мільйони снарядів великокаліберної артилерії.

"Реалістичним планом було б виділити 5 мільярдів євро на боєприпаси, і це те, над чим ми зараз працюємо", - сказала вона журналістам перед початком зустрічі лідерів. "Ця кількість боєприпасів є на ринку і може бути поставлена ​​в 2025 році".

Її заклик підтримав Президент України Володимир Зеленський, який повідомив лідерів по відеозв'язку: «Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за підтримку Європи у розмірі щонайменше 5 мільярдів євро якнайшвидше».

Але навіть ця спроба, незважаючи на значне скорочення її початкових амбіцій, поки що не отримала достатньої підтримки, пише Politico.

Спроба Каллас врятувати свій план, скоротивши його масштаби, була після того, як посли Франції, Італії та Словаччини завдали удару, підкресливши, що план повинен закликати країни робити внесок лише на "добровільній основі", тим самим знижуючи тиск, який зобов'язує їх до участі.

Видання пише, що проблема була не тільки в тому, що деякі країни просто не хотіли давати Україні більше, посилаючись на бюджетні проблеми, або що інші надавали допомогу на двосторонній основі. А в тому, що перед тим, як подати свій план і попросити держави-члени викласти більше грошей, Каллас не проконсультувалася з ними належним чином.

За словами трьох дипломатів ЄС, ще однією ключовою помилкою стала відсутність підтримки з боку ключових країн, таких як Франція та високопосадовців.

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