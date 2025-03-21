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У Міноборони обговорили механізми для запобігання випадків СЗЧ – про що домовилися

14:38, 21 березня 2025
У Міноборони розглянули заходи, які можуть стримувати випадки самовільного залишення частин і забезпечувати належний контроль.
У Міноборони обговорили механізми для запобігання випадків СЗЧ – про що домовилися
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У Міністерстві оборони провели міжвідомчу нараду на якій обговорили механізми для запобігання самовільного залишення (СЗЧ) військовослужбовцями Збройних Сил України. Захід пройшов під головуванням заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Учасники зустрічі обговорили першопричини та проблематику СЗЧ, оцінили його вплив на військову дисципліну та бойову готовність, а також розглянули ефективні механізми запобігання таким правопорушенням.

Як вказується, окрему увагу було приділено заходам, які можуть стримувати випадки самовільного залишення частин і забезпечувати належний контроль.

За словами Мельника, самовільне залишення військової частини є серйозним правопорушенням, яке підриває військову дисципліну і негативно впливає на боєздатність підрозділів.

«Недопущення таких випадків є критично важливим для підтримання правопорядку серед особового складу, ефективного виконання бойових завдань та зміцнення обороноздатності країни», – наголосив Сергій Мельник.

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення щодо розробки конкретних пропозицій від кожного відомства для подальшої спільної роботи в рамках міжвідомчої комісії під координацією Міноборони.

Нагадаємо, що 1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.

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Міноборони СЗЧ

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