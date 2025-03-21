Екснардеп Ірина Кормишкіна звільнена від відбування покарання за незаконне збагачення

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості екснардепки Кормишкіної та її чоловіка.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 21 березня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишньою народною депутаткою Іриною Кормишкіною і її чоловіком, ексдепутатом облради.

Суд визнав їх винними у незаконному збагаченні та легалізації коштів. Кормишкіну засуджено до 5 років позбавлення волі зі штрафом 68 тис. грн та забороною обіймати державні посади протягом 2 років. Її чоловік отримав таке ж покарання.

Однак суд звільнив їх від відбування ув’язнення з випробувальним терміном на 2 роки. Також екснардепка має сплатити 20 млн грн до держбюджету, а обидва обвинувачені — 2 млн грн на підтримку ЗСУ.

Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів.

Нагадаємо, нксдепутатка Кормишкіна визнала вину у незаконному збагаченні та підписала угоду з прокурором. Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру нардепці Ірині Кормишкіній у недекларуванні нерухомості.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе виключно за одночасної наявності двох умов – викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків.

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