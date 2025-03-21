Три унікальні скарби IV століття, які мали піти на продаж, передали до Національного музею історії України

Срібна фібула та золоті предмети були вилучені під час обшуків у інтернет-продавців.

Фото: Київська міська прокуратура

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Київська міська прокуратура повідомила, що до Національного музею історії України передано три цінні археологічні артефакти. Серед них — срібна фібула IV століття, фрагмент золотого браслета та золочене закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха з гранатом.

Артефакти були вилучені під час обшуків у продавців, які намагалися продати ці предмети через інтернет-майданчик. Прокуратура та поліція розпочали кримінальне провадження за підозрою в незаконному привласненні майна, яке має історичну та культурну цінність.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та співробітники музею проведуть експертизу, щоб визначити точний вік та походження артефактів.

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