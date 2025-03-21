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На Закарпатті відкриють новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

22:00, 21 березня 2025
До квітня на Закарпатті відкриють новий ПП «Велика Паладь – Нодьгодош».
На Закарпатті відкриють новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
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На Закарпатті до початку квітня відкриють новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Це перший новий ПП в регіоні за кілька десятків років, який дозволить перетинати кордон транспортним засобам вагою до 3,5 т.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, пункт стане важливим елементом розвитку прикордонного руху і транскордонних зв'язків між Україною та угорською областю Саболч-Сатмар-Берег.

«Ми доклали чимало зусиль на регіональному й державному рівнях, щоб відкриття ПП стало можливим у складні для країни часи. Також важливу роль зіграли наші угорські партнери, які підтримали ініціативу та рухалися зустрічним курсам увесь цей час», — додав він.

Проєкт став результатом співпраці між Україною та Угорщиною, зокрема угорські партнери підтримали ініціативу. Віктор Микита зазначив, що цей пункт пропуску стане важливим кроком для інтеграції України в Європу та з'єднання людей з обох боків кордону.

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Угорщина кордон

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