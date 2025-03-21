На Закарпатті відкриють новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

До квітня на Закарпатті відкриють новий ПП «Велика Паладь – Нодьгодош».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті до початку квітня відкриють новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош». Це перший новий ПП в регіоні за кілька десятків років, який дозволить перетинати кордон транспортним засобам вагою до 3,5 т.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, пункт стане важливим елементом розвитку прикордонного руху і транскордонних зв'язків між Україною та угорською областю Саболч-Сатмар-Берег.

«Ми доклали чимало зусиль на регіональному й державному рівнях, щоб відкриття ПП стало можливим у складні для країни часи. Також важливу роль зіграли наші угорські партнери, які підтримали ініціативу та рухалися зустрічним курсам увесь цей час», — додав він.

Проєкт став результатом співпраці між Україною та Угорщиною, зокрема угорські партнери підтримали ініціативу. Віктор Микита зазначив, що цей пункт пропуску стане важливим кроком для інтеграції України в Європу та з'єднання людей з обох боків кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.