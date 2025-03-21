Практика судів
  1. В Україні

Військовополонених в Україні зможуть залучати до роботи у виправних установах

16:53, 21 березня 2025
Передбачено можливість залучення до виконання робіт військовополонених, які утримуються в дільницях для тримання військовополонених.
Військовополонених в Україні зможуть залучати до роботи у виправних установах
Російські військовополонені під час обіду у таборі на Львівщині Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів 21 березня вніс зміни до постанови про затвердження Порядку тримання військовополонених.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до постанови КМУ від 5 квітня 2022 року № 413 «Про затвердження Порядку тримання військовополонених».

Відтепер Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими надано право погоджувати питання стосовно передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, за умови, що така держава має намір та змогу застосувати положення цієї конвенції.

Крім того, надано право військовополоненим особисто або через довірену особу звертатися до Координаційного штабу з клопотанням (заявою, скаргою) щодо умов їх тримання в таборі для тримання військовополонених. 

Також передбачено можливість залучення до виконання робіт військовополонених, які утримуються в дільницях для тримання військовополонених виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України війна полонені

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект стосовно відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Громадським радам при міністерстві дозволили проводити антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів

Змінами передбачено, що громадська рада має право проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади.

Мобілізований побив жінку-військовослужбовця та отримав рік позбавлення волі

Жінки-військовослужбовці скаржилися, що чоловіки не хочуть виконувати важку фізичну роботу, через що фізично працювати доводиться жінкам.

Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд

Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.

Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, встановивши маніпуляції з датою оповіщення поштою про виклик до ТЦК

Апеляційний адміністративний суд здійснив відстеження поштового відправлення з повісткою від ТЦК на офіційному веб-сайті «Укрпошти» і з’ясував цікаві деталі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео