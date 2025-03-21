Військовополонених в Україні зможуть залучати до роботи у виправних установах

Передбачено можливість залучення до виконання робіт військовополонених, які утримуються в дільницях для тримання військовополонених.

Російські військовополонені під час обіду у таборі на Львівщині Фото: Стас Юрченко, Ґрати

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Кабінет Міністрів 21 березня вніс зміни до постанови про затвердження Порядку тримання військовополонених.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до постанови КМУ від 5 квітня 2022 року № 413 «Про затвердження Порядку тримання військовополонених».

Відтепер Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими надано право погоджувати питання стосовно передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, за умови, що така держава має намір та змогу застосувати положення цієї конвенції.

Крім того, надано право військовополоненим особисто або через довірену особу звертатися до Координаційного штабу з клопотанням (заявою, скаргою) щодо умов їх тримання в таборі для тримання військовополонених.

Також передбачено можливість залучення до виконання робіт військовополонених, які утримуються в дільницях для тримання військовополонених виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України тощо.

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