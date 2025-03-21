В Ісландії міністр у справах дітей пішла у відставку після зізнання, що народила дитину від підлітка

Посадовиця втратила міністерське крісло після розголосу історії про стосунки з 15-річним, від якого народила дитину у молодості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ісландії міністр у справах дітей залишила посаду через скандал із минулого. Про це повідомляє RUV.

Астхілдур Лоа Торсдоттір подала у відставку з посади міністра у справах дітей після оприлюднення історії її стосунків із неповнолітнім понад три десятиліття тому.

Як згодом підтвердила сама Торсдоттір, коли їй було 22 роки, вона вступила в романтичні стосунки з 15-річним хлопцем. Їх знайомство відбулося в межах релігійної спільноти, де вона працювала консультанткою. Через рік у пари народилася дитина — тоді хлопцю було 16, а їй 23.

«Минуло 36 років, за цей час багато чого змінилося, і сьогодні я б точно вирішила ці проблеми по-іншому», — прокоментувала ситуацію політик.

Прем’єр-міністр Кріструн Фростадоттір зазначила, що дізналася про інцидент лише ввечері 20 березня. Після термінової розмови у своєму офісі міністр подала у відставку. Водночас Торсдоттір не має наміру складати депутатський мандат і планує залишатися у парламенті.

Варто зазначити, що в Ісландії вік згоди становить 15 років. Однак закон забороняє статеві стосунки з особами до 18 років, якщо один із партнерів є вчителем, наставником, роботодавцем або перебуває у владній чи фінансово вищій позиції. За порушення передбачене покарання — до трьох років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.