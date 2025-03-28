$7 000 за «квиток» у Молдову – на Одещині затримали водія вантажівки, який віз ухилянта

Одеські прикордонники затримали фуру з нелегальним пасажиром.

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Прикордонники в Одеській області затримали водія вантажівки, який намагався незаконно перевезти чоловіка через державний кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час перевірки транспортного засобу у спальному відсіку кабіни виявили нелегального пасажира, який планував перетнути кордон з Молдовою.

Як з’ясували правоохоронці, порушник домовився з перевізником через телеграм-канал. За організацію нелегального виїзду він мав передати $7 000 після прибуття до Молдови.

Наразі триває слідство. Проти нелегального пасажира складено адміністративний протокол, а водій вантажівки може понести відповідальність за сприяння незаконному перетину кордону.

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