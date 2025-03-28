$7 000 за «билет» в Молдову – в Одесской области задержали водителя грузовика, который вез уклониста

Одесские пограничники задержали фуру с нелегальным пассажиром.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники в Одесской области задержали водителя грузовика, который пытался незаконно перевезти мужчину через государственную границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время проверки транспортного средства в спальном отсеке кабины обнаружили нелегального пассажира, который планировал пересечь границу с Молдовой.

Как выяснили правоохранители, нарушитель договорился с перевозчиком через телеграмм-канал. За организацию нелегального выезда он должен был передать $7 000 по прибытии в Молдову.

Сейчас продолжается следствие. Против нелегального пассажира составлен административный протокол, а водитель грузовика может понести ответственность за содействие незаконному пересечению границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.