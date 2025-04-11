Здаєте в оренду особисте майно — чи необхідно реєструватись ФОП

Фізособа може здавати власне нерухоме майно в оренду без реєстрації ФОП.

Фото: freepik.com

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Головне управління ДПС у Житомирській області розповіло, чи потрібно реєструватися ФОП при здачі в оренду особистого майна.

Відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI/

Відповідно до п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Таким чином, здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розд. IV ПКУ без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем.

Такий платник за результатами звітного податкового року зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій задекларувати суму отриманого доходу та визначити податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору.

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