Начальницю КП «Київміськсвітло» звинувачують у збитках від закупівлі ліхтарів на 1,4 млн гривень

У Києві начальниці КП «Київміськсвітло» оголосили підозру через закупівлю ліхтарів за завищеними цінами.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру начальниці одного з відділів КП «Київміськсвітло» у службовій недбалості при закупівлі вуличних ліхтарів, що призвела до фінансових збитків. Підозрювана обвинувачується за ч. 2 ст. 367 КК України. Ро це повідомила Київська міська прокуратура.

У період березня 2024 року, за словами слідчих, жінка, виконуючи свої посадові обов’язки, не провела моніторинг ринкових цін на світильники для зовнішнього освітлення, які встановлювалися у Дарницькому районі Києва. Це призвело до того, що ліхтарі були закуплені за ціною, яка значно перевищувала ринкову. Загальна сума угоди становила понад 4,8 млн гривень.

Після проведення товарознавчих та економічних експертиз встановлено, що завдано збитків на суму майже 1,4 млн гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває, і наразі встановлюються інші особи, причетні до вчиненого правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.